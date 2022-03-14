С начала года во время рейдов с ГИБДД приставы РТ взыскали с должников более 3 млн

За два месяца в Татарстане судебные приставы провели 28 рейдов совместо с сотрудниками ГИБДД, во время которых с помощью комплекса «Дорожный пристав» выявляют водителей-должников и неплательщиков штрафов, налогов, алиментов и кредитов.

За январь и февраль приставы взыскали более 3,2 млн рублей с должников, из них: долги по налогам – почти 880 тысяч рублей, штрафы ГИБДД – почти 830 тысяч, алименты – почти 40 тысяч.

Во время рейдов было арестовано 43 автомобиля, из которых 17 поместили на штрафстоянку.

В пресс-службе УФССП России по РТ сообщают, что подобные рейды продолжаются, поэтому лучше заранее проверять и погашать свои долги. Пристав вправе арестовать имущество при долге более 3 тысяч рублей. Проверить свои задолженности и оплатить их можно на сайте УФССП России по РТ, в приложении ФССП России и на портале Госуслуг.