С начала года вдвое больше детей погибли в ДТП на дорогах Татарстана

С начала года в два раза выросло число детей, погибших в ДТП на дорогах Татарстана. Об этом на совместном заседании Кабинета Министров Татарстана и Коллегии МВД по РТ по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил глава МВД республики Артем Хохорин.

Если в прошлом году в авариях погибли 8 детей, то в этом – 14, уточнил глава ведомства.

«Это не может не вызывать беспокойства. Дети не могут повлиять на ситуацию. Во многом здесь виноваты взрослые», – высказался Хохорин.

Он отметил, что чаще всего гибнут дети-пассажиры, чьи родители на своих автомобилях вылетают на встречную полосу или вовсе садятся за руль в пьяном состоянии.