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Происшествия 15 ноября 2024 11:13

С начала года в водоемах Татарстана утонули более 70 человек

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С начала года в водоемах Республики Татарстан утонули 71 человек, при этом спасено 30 человек. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о безопасности на водных объектах в период межсезонья и ледостава сообщил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Среди погибших оказались пятеро несовершеннолетних. Однако благодаря усилиям спасателей удалось предотвратить гибель еще шести детей.

«Основные причины происшествий на воде — это купания в необорудованных местах, а также падения в воду», – сказал Юрий Венедиктов.

Также он подчеркнул, что недостаточный контроль со стороны взрослых и отсутствие у детей необходимых навыков плавания привели к гибели пяти детей с начала года. Большинство инцидентов происходит с подростками в возрасте от 14 до 17 лет.

Юрий Венедиктов

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

#утонули в водоемах #ГУ МЧС по РТ
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