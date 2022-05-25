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Ру Тат
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Происшествия
25 мая 2022  13:12
Алина Файзрахманова

С начала года в водоемах Татарстана утонули 9 человек

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Пляжный сезон еще не открыт, а уже есть жертвы – 9 человек утонули в республике с начала года, еще 20 человек удалось спасти. За аналогичный период прошлого года погибших в водоемах Татарстана было 10 человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный государственный инспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Он отметил, что купальный сезон в республике открывается 1 июня. Венедиктов обратился к жителям республики с просьбой соблюдать осторожность, купаться только на оборудованных пляжах и соблюдать элементарные правила безопасности на воде.

#утонувшие
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