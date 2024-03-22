С начала года в Татарстане зарегистрировано свыше 1 тыс. уникальных инфоповодов о выборах

С начала 2024 года и до конца голосования в информационном поле Татарстана было зафиксировано свыше 1 тыс. уникальных информационных поводов, посвященных выборам Президента РФ и подготовке к ним. Об этом заявил руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в Татарстане Марсель Гильмеев на заседании экспертного клуба «Волга».

«Большое внимание было уделено мероприятиям, направленным на работу непосредственно процесса, таким как „Мобильный избиратель“ и „ИнформУИК“. Кроме того, мы видели большую работу ЦИК РТ в лице Андрея Кондратьева — очень большое количество материалов было посвящено ему», — сказал Гильмеев.

Помимо этого, широкий охват получили сопутствующие выборам мероприятия — те, которые были направлены на повышение явки избирателей: конкурс «Всей семьей на выборы». Гильмеев подчеркнул, что не только конкурс, но и сама акция «Всей семьей на выборы!» получила большое внимание.