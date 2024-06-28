С начала года в Татарстане зарегистрировано 212 случаев кори. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По данным ведомства, 20% случаев заражения корью были завезены из-за рубежа. При этом 44% больных связывают болезнь с поездкой в другие регионы страны.

«Ситуация напряженная не только у нас, но и в других субъектах, странах. Проблема и в противниках вакцинации», – отметила Любовь Авдонина.

Сотрудники ведомства связывают рост случаев заражения корью с нежеланием жителей делать прививки.