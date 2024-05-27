Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
С начала года в Татарстане зарегистрировали 716 гаражей по гаражной амнистии
За январь-апрель 2024-го в Татарстане зарегистрировали 716 гаражей и больше 1 тыс. расположенных под ними земельных участков по гаражной амнистии. Об этом сообщает Росреестр республики.
Отмечается, что в общей сложности за все время действия закона в упрощенном порядке в республике оформили больше 14,5 тыс. объектов гаражного назначения.
Напомним, гаражная амнистия дает возможность собственникам гаражей получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Воспользоваться такой возможностью можно до 1 сентября 2026-го.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»