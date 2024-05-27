С начала года в Татарстане зарегистрировали 716 гаражей по гаражной амнистии

За январь-апрель 2024-го в Татарстане зарегистрировали 716 гаражей и больше 1 тыс. расположенных под ними земельных участков по гаражной амнистии. Об этом сообщает Росреестр республики.

Отмечается, что в общей сложности за все время действия закона в упрощенном порядке в республике оформили больше 14,5 тыс. объектов гаражного назначения.

Напомним, гаражная амнистия дает возможность собственникам гаражей получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Воспользоваться такой возможностью можно до 1 сентября 2026-го.