С начала года в Татарстане заключен 571 социальный контракт

С начала текущего, 2021 года до 21 февраля в Татарстане заключен 571 социальный контракт. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В прошлом, 2024 году в республике было заключено 5932 социальных контракта. Благодаря этому 3598 человек смогли найти работу, 1599 основали собственный бизнес, а 167 создали личное подсобное хозяйство.

В ведомстве напомнили, что оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта является одним из инструментов снижения уровня бедности и что эта технология применяется с 2011 года.

Социальный контракт – это соглашение, заключаемое между органами социальной защиты населения и малоимущей семьей или одиноко проживающим гражданином. Если подобный договор был заключен, то между его участниками возникают взаимные обязательства. В каждом конкретном случае разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации, нацеленная на выход семьи или гражданина из трудной жизненной ситуации, появление у получателя помощи постоянного источника доходов.

На заключение социального контракта могут рассчитывать малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Татарстане. В этом году он равняется 15 073 рублям.

Размеры выплат зависят от конкретных мероприятий, на реализацию которых заключается социальный контракт. В частности, гражданам, заключившим социальный контракт по поиску работы, в течение месяца с даты заключения соцконтракта и трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства выплачивается ежемесячное пособие в размере 16 430 рублей (сумма указана на 2025 год).

Те, кто заключил социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства, могут получить выплаты в размере не более 200 тыс. рублей.

Заключившие социальный контракт по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, получают ежемесячное пособие в размере 16 430 рублей (на 2025 год) в течение не более шести месяцев.

Желающим заняться индивидуальной предпринимательской деятельности или стать самозанятым предусмотрена помощь в размере до 350 тыс. рублей.

Поддержка по социальному контракту осуществляется в рамках национального проекта «Семья». Денежные средства, полученные заключившими соцконтракты, имеют целевое назначение. Они должны использоваться исключительно на мероприятия, связанные с выполнением обязательств по ним.

В приоритетном порядке социальные контракты заключаются с многодетными семьями и семьями с детьми. Теперь при расчете среднедушевого дохода семьи для оказания государственной социальной помощи не учитывается ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Эта норма начала действовать с 21 февраля.