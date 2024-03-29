С начала года в Татарстане зафиксировано на 9 случаев кори больше, чем за весь 2023 год

В Татарстане продолжает расти число случаев заболевания корью. За прошедшие три месяца количество заражений уже превысило суммарное число случаев за весь прошлый год.

«За истекший период 2024 года уже зарегистрировано 155 случаев кори. Напомню, что за весь прошлый 2023 год зарегистрировано 146 случаев», – привела данные заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции в «Татар-информе».

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

По словам санитарного врача, в 95% случаев этой инфекцией страдают либо непривитые от кори, либо те, кто сделал только одну прививку. Напомним, чтобы закончить курс вакцинации необходимо сделать две инъекции.

«У нас остается порядка 3,5 тысячи человек с отказами от вакцинации. Это те лица, которые являются потенциальным горючим материалом для вируса кори и могут заболеть», – подчеркнула Любовь Авдонина.

При этом заразном заболевании круг контактных лиц максимально расширяют, а в очагах вакцинируют всех непривитых. В республике сделали прививки двум тысячам контактных – это 80% от необходимого числа.

«В инфекционной больнице сегодня находятся 13 пациентов с подтвержденным диагнозом "корь", либо те, у кого диагноз находится на стадии подтверждения», – добавил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Врачи подчеркнули: тем, кто не прошел вакцинацию в детстве, кому не делали вторую инъекцию или татарстанцам, кто не знает, был ли он привит, следует незамедлительно защитить свой иммунитет от кори.

«Человек за свою жизнь должен иметь две документально подтвержденные прививки от кори. Я призываю татарстанцев еще раз посмотреть на это, учесть свой прививочный статус и, если необходимо, обратиться в поликлинику для вакцинации против кори», – отметил Дмитрий Лопушов.

По словам Любови Авдониной, в республике нет проблем с дозами вакцин, они есть в достаточном количестве.