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С начала года в Татарстане зафиксировано 283 нарушения на особо охраняемых территориях
В Татарстане с начала года зафиксировано 283 нарушения на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). C начала летнего периода инспекторы Госкомитета по биоресурсам составили 62 протокола об административных правонарушениях. Среди нарушений – заезды вне дорог общего пользования и разжигание костров.
В ведомстве напоминают, что создание особо охраняемых природных территорий необходимо для сохранения уникальных природных объектов, генофонда растений и животных, обеспечения оптимальных условий для воспроизводства природных ресурсов. Сохранение заповедного фонда особо актуальным в период массового отдыха граждан и выезда их на природу.
Госкомитет РТ по биоресурсам призывает жителей и гостей республики соблюдать правила поведения на территориях заповедного фонда, обращать внимание на информационные аншлаги, расположенные на особо охраняемых природных территориях.
Полный перечень ООПТ, их границы и режим охраны опубликованы на официальном сайте Госкомитета по биоресурсам.
В настоящее время на территории Татарстана расположены 2 ООПТ федерального значения, 187 ООПТ регионального значения и 4 ООПТ местного значения.
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