С начала года в Татарстане за попытку дать взятку инспектору ДПС поймали 12 водителей

С начала 2025 года сотрудники Госавтоинспекции Татарстана пресекли 12 фактов дачи взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

10 января на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск — М7 «Волга» остановили водителя Kia Rio, который предложил инспектору 5 тыс. рублей, чтобы избежать штрафа за вождение без прав. Теперь против него возбуждено уголовное дело.

21 февраля на дороге Казань — Ульяновск задержали водителя Mitsubishi, который хотел «откупиться» 6 тыс. за выезд на встречную полосу. В отношении водителя также возбуждено уголовное дело.

31 марта на трассе М7 «Волга» попался водитель Ford Focus, предложивший 15 тыс. рублей за то, чтобы уйти от ответственности за отказ от медосмотра на алкоголь. Вопрос о возбуждении дела пока решается.

В ведомстве напомнили, что дача взятки должностному лицу лично или через посредника наказывается санкциями вплоть до двух лишения свободы со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.