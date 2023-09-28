С начала года в Татарстане за долги по штрафам арестовали более 800 автомобилей

С начала года приставы Татарстана арестовали 832 автомобиля за штрафы ГИБДД, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

В ведомстве отметили, что арест личного транспорта – один из самых эффективных инструментов. Так, в Набережных Челнах владелец BMW X4 не смог расстаться со своим авто из-за 16 просроченных штрафов и оплатил свои нарушения на сумму 8 800 рублей, дополнительно он оплатил исполнительский сбор – 7 520 рублей.

Приставы рекомендуют не доводить ситуацию до ареста имущества и погашать свою задолженность своевременно: на сайте ведомства или через личный кабинет портала Госуслуг.



