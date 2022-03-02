С начала года в РТ выявили 17 коррупционных преступлений в вузах, школах и детских садах

С начала этого года в сфере образования было выявлено 17 коррупционных преступлений, из них: 3 в дошкольных учреждениях, 8 – в средних, 1 – в средне-профессиональном и 3 случая в вузах.

Так, в феврале оперативники ОЭБ и ПК УМВД России по Казани установили, что двое студентов одного из вузов через посредника перевели на карту 3 и 3,5 тысяч рублей за положительную оценку за зачете.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до восьми лет.

Еще одного злоумышленника стражи порядка задержали в начале февраля. Сотрудники УЭБ и ПК МВд по РТ выяснили, что с января 2020 года по октябрь 2021 года студентка одного из вузов через бывшего его учащегося передавала деньги преподавателям за хорошую оценку на зачетах и экзаменах. Общая сумма взяток составила 68,5 тысяч рублей.

Посредника задержали, на него завели уголовное дело за посредничество во взяточничестве. Тут максимальное наказание – срок от трех до семи лет.

Аналогичный случай произошел в апреле 2020 года: студенты собрали 105 тысяч рублей для передачи одному из преподавателей, чтобы успешно сдать экзамены и зачеты. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.