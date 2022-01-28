С начала года в Татарстане выдали порядка 120 тысяч электронных больничных листков

В Татарстане с начала 2022 года оформили порядка 120 тысяч электронных больничных листков. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила глава отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ Аида Волкова.

«Мы без каких-либо затруднений перешли на 100%-ую выдачу электронных листков нетрудоспособности с 1 января. В прошлом году 99,5% выдачи были в электронном формате, и только 0,5% в некоторых случаях выдавались на бланках», – рассказала спикер.

Всего в 2021 году в республике оформили свыше 1,4 млн электронных больничных листков. По словам Волковой, подобный режим работы является удобным и для граждан, и для медицинских учреждений.