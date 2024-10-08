С начала года в Татарстане возбудили 22 уголовных дела о браконьерстве

Фото: Казанское ЛУ МВД России на транспорте

За девять месяцев 2024 года транспортные полицейские возбудили 22 уголовных дела за незаконную добычу водных биоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

При этом 21 уголовное дело уже расследовано и направлено в суд. Кроме того, за этот период было составлено 169 административных протоколов за нарушения правил охоты и рыболовства, а также других аспектов использования объектов животного мира.

Стоит отметить, что сотрудники Казанского ЛУ МВД совместно с представителями Государственного комитета РТ по биоресурсам, сотрудниками Управления национальной гвардии РТ, Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ и ветеранами специальной военной операции регулярно осуществляют рейды. Так, на днях сотрудниками ведомства был проведен совместный рейд на территории госзаказника «Свияжский». Основная цель этих мероприятий – выявление фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов, предотвращение нарушений эксплуатации маломерных судов, а также изъятие запрещенных орудий ловли у правонарушителей.