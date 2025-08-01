С начала года в Татарстане возбудили 12 уголовных дел о незаконной миграции

Фото: СУ СКР по РТ

За шесть месяцев 2025 года в Татарстане следователи возбудили 12 уголовных дел о незаконной миграции. Столько же уголовных дел в отношении 35 человек направлены в суд, среди них два должностных лица из подразделений по вопросам миграции. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Также в 2025 году к дисциплинарной ответственности привлечены 67 должностных лиц.

Кроме того, за отчетный период возбудили 54 уголовных дела в отношении иностранцев. В суд направили 52 уголовных дела в отношении 61 приезжего.

На днях следователи совместно с работниками регионального МВД проверили работу одной из овощных баз и строительной площадки в Казани, расположенных на улицах 2-й Тихорецкой и Майской. Во время рейда проверили 95 иностранных граждан, из них 10 находились на территории России с нарушениями.

Видео: Пресс-служба МВД по РТ