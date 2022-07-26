С начала года в Татарстане в водоемах утонули 47 человека

С начала этого года в водоемах Татарстана утонули 47 человека. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

39 человек из общего количества погибших утонули с начала открытия купального сезона.

«Чаще всего причиной гибели людей на водоемах становится купание в необорудованных местах или падение в воду из-за ухудшения здоровья», – добавил Венедиктов.

Чтобы уберечь себя от несчастных случаев во время отдыха, сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют купаться только в оборудованных местах. На данный момент в Татарстане открыты 47 пляжей, еще 153 места массового отдыха взяты спасателями на контроль.