С начала года в Татарстане в ДТП погиб один ребенок, 45 получили травмы

С начала года в авариях на территории Татарстана 45 детей получили травмы, а один ребенок погиб. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан Рустем Гарипов.

«Самая уязвимая категория участников дорожного движения – это дети. За 2 месяца этого года зарегистрировано 40 ДТП с их участием. Один ребенок погиб и сорок пять получили ранения», – привел данные начальник Управления ГИБДД МВД по РТ.

Количество ДТП с детьми, по сравнению с таким же периодом прошлого года, увеличилось на шесть, количество пострадавших – на два, а количество погибших – на одного.

«На протяжении двух лет особую тревогу вызывает аварийность с участием детей-пассажиров. В прошлом году из 15 погибших детей, пассажирами являлись 13. Дети указанной категории не могут оказать практически никакого влияния на исход ситуации в случае происшествия, поскольку даже использование ими средств пассивной безопасности во многом зависит от взрослых», – отметил он.

С начала этого года с участием детей-пассажиров произошло 22 ДТП, в которых один ребенок погиб и 27 получили ранения, добавил Рустем Гарипов.

«Следует отметить, что больше половины ДТП с детьми-пассажирами происходят по вине водителей, которые грубо нарушали ПДД: выезжали на полосу для встречного движения или не правильно выбирали дистанцию», – подчеркнул он.