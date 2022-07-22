С начала года в Татарстане в больницу с отправлением грибами попали 12 человек

С начала года в отделение токсикологии с отправлением грибами обратились 18 человек, рассказала «Татар-информу» главный токсиколог РТ Алия Насибуллина.

«Всего зарегистрировано 18 обращений. 12 человек были госпитализирован», – уточнила медик.

Насибуллина напомнила татарстанцам и гостям республики, что первые симптомы отравления дают о себе знать через 5-6 часов после употребления грибов в пищу. Появляется многократная диарея, рвота и тошнота, но температура не поднимается.

«При появлении первых симптомов необходимо сразу вызвать скорую помощь», – напомнила токсиколог.

