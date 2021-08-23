С начала года в Татарстане в авариях погибли 11 детей, еще 286 получили травмы

В республике стартует профилактическая акция «Внимание – дети!», направленная на предупреждение детского травматизма в ДТП.

Только за 7 месяцев 2021 года в Татарстане произошла 271 авария с участием детей, где погибли 11 детей, еще 286 получили различные травмы.

«Количество ДТП с детьми увеличивается в августе-сентябре, когда подростки после продолжительного летнего отдыха теряют навыки, связанные с безопасным поведением на дороге, и им требуется дополнительная адаптация к транспортной среде», – отметил врио начальника пропаганды БДД УГИБДД МВД по РТ Рушан Шакиров.

Во время акции автоинспекторы проверят, как водители перевозят детей в автомобилях, следуют ли маленькие пешеходы правилам ПДД, а также как водители пропускают пешеходов.

Кроме того, инспекторы осмотрят подъездные пути к школам и лагерям, а также состояние дорожных знаков и разметки.

