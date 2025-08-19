С начала года в Татарстане судебные приставы взыскали более 41 млн с пьяных водителей и тех, кто отказался пройти медицинское освидетельствование.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУФССП России по РТ, у 723 неплательщиков регулярно удерживают часть суммы штрафа из зарплаты. Кроме того, 2 239 водителей не могут выехать заграницу, у 221 должника арестовано имущество. За уклонение от уплаты штрафа в отношении 50 неплательщиков возбуждены административные дела. Им грозят обязательные работы на срок до 50 часов или административный арест до 15 суток.

Напомним, что с 1 января размер штрафа за эти нарушения увеличился до 45 тысяч рублей.

Во время рейда по должникам судебные приставы арестовали бытовую технику: холодильники, телевизоры, мобильные телефоны, швейную машину и другое ценное имущество. У татарстанцев есть короткий срок для погашения задолженности, иначе арестованное имущество будет реализовано на торгах, а вырученные средства направлены на погашение штрафов.

Так, в Казани должник очень быстро погасил весь долг сразу после ареста мобильного телефона. В Сармановском районе приставы арестовали автомобиль Mazda, а на следующий день должник предоставил приставам квитанцию об оплате штрафа. После поступления денег на депозитный счет арест с автомобиля будет снят, а производство – окончено. В Заинске судебные приставы арестовали и поместили на штрафстоянку автомобиль местной жительницы. Не желая расставаться с имуществом, она уже на следующий день полностью оплатила наложенный штраф, а также расходы на услуги эвакуатора и хранение автомобиля на стоянке.