Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
С начала года в Татарстане снизилось число уличных преступлений
С начала года в Татарстане снизилось количество уличных преступлений, включая убийства, изнасилования, грабежи, кражи и угоны. Об этом сегодня на пресс-конференции в МВД РТ на тему «Раскрытие и профилактика уличных преступлений» рассказал начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РТ и органами местного самоуправления МВД по Республике Татарстан Евгений Прытков.
Он отметил, что в целом за прошедшие пять лет в республике наблюдается стабильное снижение, в среднем ежегодно на 20%, количества уличных преступлений.
«Уличные преступления требуют не только незамедлительного их раскрытия и привлечения преступников к установленной законом ответственности, но и в первую очередь эффективной профилактики в целях их недопущения», – отметил Прытков.
Патрульно-постовая служба полиции играет ключевую роль в борьбе с преступностью, особенно на улицах городов, указал представитель ведомства. Она занимается предотвращением и раскрытием преступлений, патрулируя улицы и общественные места. Строевые подразделения этой службы действуют в 12 городах республики, самым крупным из них является полк патрульно-постовой службы полиции в Казани.
Также важным элементом борьбы с преступностью являются добровольные народные дружины (ДНД), которые функционируют в соответствии с федеральным и республиканским законодательством. Эти дружины насчитывают более 20 тысяч человек и играют важную роль в обеспечении порядка и безопасности на улицах.
Система видеомониторинга, которая развивается с 2005 года в рамках программы «Безопасный город», также является важным инструментом для профилактики и выявления преступлений. Наличие камер видеонаблюдения позволяет эффективно контролировать ситуацию на улицах и общественных местах, во дворах жилых домов и на крупных автомагистралях, добавил Прытков.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников