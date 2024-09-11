С начала года в Татарстане снизилось число уличных преступлений

С начала года в Татарстане снизилось количество уличных преступлений, включая убийства, изнасилования, грабежи, кражи и угоны. Об этом сегодня на пресс-конференции в МВД РТ на тему «Раскрытие и профилактика уличных преступлений» рассказал начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РТ и органами местного самоуправления МВД по Республике Татарстан Евгений Прытков.

Он отметил, что в целом за прошедшие пять лет в республике наблюдается стабильное снижение, в среднем ежегодно на 20%, количества уличных преступлений.

«Уличные преступления требуют не только незамедлительного их раскрытия и привлечения преступников к установленной законом ответственности, но и в первую очередь эффективной профилактики в целях их недопущения», – отметил Прытков.

Патрульно-постовая служба полиции играет ключевую роль в борьбе с преступностью, особенно на улицах городов, указал представитель ведомства. Она занимается предотвращением и раскрытием преступлений, патрулируя улицы и общественные места. Строевые подразделения этой службы действуют в 12 городах республики, самым крупным из них является полк патрульно-постовой службы полиции в Казани.

Также важным элементом борьбы с преступностью являются добровольные народные дружины (ДНД), которые функционируют в соответствии с федеральным и республиканским законодательством. Эти дружины насчитывают более 20 тысяч человек и играют важную роль в обеспечении порядка и безопасности на улицах.

Система видеомониторинга, которая развивается с 2005 года в рамках программы «Безопасный город», также является важным инструментом для профилактики и выявления преступлений. Наличие камер видеонаблюдения позволяет эффективно контролировать ситуацию на улицах и общественных местах, во дворах жилых домов и на крупных автомагистралях, добавил Прытков.