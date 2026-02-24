С начала года в Татарстане разместили госзаказы на 428 млн рублей

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам разместил в Единой информационной системе 59 извещений о закупках для государственных нужд с января. Общая сумма контрактов превысила 428 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Самые крупные расходы связаны с образованием. Для Республиканского центра мониторинга качества образования закупят 4 660 принтеров на 223,86 млн рублей и 400 сканеров на 20,5 млн рублей.

Еще 37,8 млн рублей направят на приобретение транспорта для 17 социальных учреждений. Речь идет об обновлении автопарка домов-интернатов для пожилых и людей с инвалидностью, социальных приютов и детских реабилитационных центров.

Централизованно закуплена офисная бумага для республиканских учреждений – на 33 млн рублей.

Среди других процедур – поставка вакцин для Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ на 25,9 млн рублей и услуги по авиапатрулированию лесного фонда для Министерства лесного хозяйства Татарстана на 15 млн рублей.

Председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов пояснил, что размещение заказов в начале года позволяет ведомствам заранее закрывать свои потребности, а бизнесу – участвовать в выполнении государственных задач на прозрачных условиях и в рамках закона.