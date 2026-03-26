С начала года в Татарстане раскрыты 77 преступлений с участием мигрантов

За два месяца 2026 года в Татарстане было расследовано 77 преступлений, совершенных 69 иностранными гражданами. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра внутренних дел РТ по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Денис Дзьоник.

«Основной вид преступлений, совершаемых и мигрантами, и против мигрантов, — это обычно 158 УК РФ, то есть кражи», – рассказал Денис Дзьоник.

На лицо положительная динамика. За аналогичный период прошлого года количество преступлений, совершенных мигрантами, было на 41,2% больше.