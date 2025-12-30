С начала года в Татарстане провели 3,4 млн проверок качества воздуха

С 1 января 2025 года 17 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) выполнили в республике более 3,4 млн измерений. Треть этого объема – 1,1 млн замеров – приходится на пять станций, работающих в Казани, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

По итогам декабря превышений нормативов по выбросам не зафиксировано: концентрация загрязняющих веществ оставалась в пределах допустимого.

Следить за состоянием воздуха жители могут в реальном времени с помощью сервиса «Экологическая карта РТ».

Специалисты также обратили внимание на особенности работы системы мониторинга. Данные могут временно отсутствовать, если оборудование находится на диагностике или в ремонте. Кроме того, во время планового техобслуживания на карте могут отображаться завышенные показатели загрязнения. Это связано с процессом калибровки и настройки датчиков, а не с реальным ухудшением качества воздуха.