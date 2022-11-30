С начала года в Татарстане прокуратура выявила 2,5 тысячи коррупционных нарушений

С начала этого года прокуратура РТ выявила в республике 2,5 тысяч коррупционных нарушений. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил и. о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры РТ Тимур Нуриев.

По результатам проверок к дисциплинарной ответственности за нарушения были привлечены 636 должностных лиц, к административной – 75. Сумма штрафов составила 2,5 млн рублей. Кроме того, в отношении семи человек было возбуждены уголовные дела.

Недостоверные сведения о доходах подали более тысячи служащих. Подобные нарушения были выявлены в ФСИН, МВД, ФССП и Росгвардии, министерствах образования и науки, сельского хозяйства, уточнил Нуриев.