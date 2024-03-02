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С начала года в Татарстане произошло два несчастных случая на стройках
С начала 2024 года в Татарстане зарегистрировано два несчастных случая в сфере строительства. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. Провел мероприятие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
По данным Айзатуллина, за два месяца саморегулируемые организации провели 414 проверок, в результате которых строительные организации получили 58 предписаний. Представители Госстройнадзора РТ организовали 182 проверки, во время которых обнаружилось 16 нарушений. Еще 90 таких мероприятий провели специалисты Главного инвестиционно-строительного управления.
Как подчеркнул министр, эти проверки наряду с соблюдением норм безопасности застройщиками являются основным инструментом профилактики производственного травматизма.
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