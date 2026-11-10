С начала года в Татарстане произошло 87 происшествий на воде, погиб 71 человек

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Республике Татарстан с начала года произошло 87 происшествий на воде, в которых погиб 71 человек, в том числе шестеро детей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ – главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Денис Мокеев.

При этом удалось спасти 29 человек, включая восьмерых детей. Для сравнения: за этот же период прошлого года в республике произошло 88 происшествий, в результате которых погибли 79 человек.

Основными причинами инцидентов на воде в этом году стали купание в необорудованном месте, из-за чего погибли 29 человек, и падение в воду из-за проблем со здоровьем или опьянения – в таких ситуациях погиб 31 человек.