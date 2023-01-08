С начала года в Татарстане произошло 47 ДТП, в которых погибли семь человек

По данным республиканской Госавтоинспекции, только за семь дней января в Татарстане произошло 47 ДТП, в которых семь человек погибли и еще 77 получили различные травмы. Все смертельные аварии были связаны с выездом на встречную полосу.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В связи с этим в ГИБДД напоминают, что выезд на встречку остается одной из главных причин ДТП с тяжкими последствиями. Автоинспекторы призывают водителей воздержаться от выездов на встречку и других опасных маневров в сложных метеорологических условиях, а также соблюдать правила дорожного движения.