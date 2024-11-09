С начала года в Татарстане произошло 15 несчастных случаев на стройках

С января по октябрь текущего, 2024 года в Татарстане зафиксировано 15 несчастных случаев на стройках с тяжелым и со смертельным исходом. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Из презентации к докладу министра следует, что четыре случая завершились смертельным исходом — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее количество несчастных случаев увеличилось незначительно — с 14 за январь — октябрь 2023-го до 15 за январь — октябрь 2024-го.

При этом с начала года представители саморегулируемых организаций провели 2467 проверок, по их итогам 838 раз были применены меры дисциплинарного воздействия.

Инспекция Госстройнадзора РТ за те же десять месяцев 157 постановлений об административной ответственности. В общей сложности в текущем году специалисты ведомства побывали на стройплощадках 1326 раз, отметил докладчик.

В свою очередь Главное инвестиционно-строительное управление РТ провело с января 657 контрольно-надзорных мероприятий.