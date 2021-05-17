С начала года в Татарстане приставы взыскали свыше 200 млн долгов по алиментам

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по РТ прошел прием граждан по вопросам взыскания алиментов, который провела заместитель главного судебного пристава республики Елена Варфоломеева. Свои вопросы в режиме видеоконференции смогли задать 20 женщин. Каждая из заявительниц получила развернутый ответ на свое обращение.

Одной из первых к приставам обратилась мать двоих детей из Лаишевского района республики. Женщина рассказала, что отцы не участвуют в жизни детей, нигде официально не работают и алименты не платят. У одного мужчины долг достиг 90 тыс. рублей, а у второго – более 400 тыс. рублей. По словам заявительницы, один из отцов недавно переехал в Пермь, где получил водительское удостоверение. Если в ГИБДД подтвердят данную информацию, мужчину ограничат в праве управления транспортом. Аналогичная мера ждет и второго отца. Оба мужчины смогут сесть за руль лишь погасив долги.

Во время приема жительница Казани, бывший муж которой накопил долгов по алиментам в 600 тыс. рублей, получила приятную новость. Выяснилось, что экс-супруг устроился на работу и уже с этого месяца начнет выплачивать алименты.

«Всего с начала 2021 года судебные приставы республики взыскали порядка 200 миллионов рублей алиментов, что на 97 миллионов рублей больше чем за аналогичный период прошлого года. На исполнении в настоящее время находится более 19 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов», – пояснила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

