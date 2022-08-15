С начала года в Татарстане приставы взыскали 348 млн рублей долгов по алиментам
За семь месяцев 2022 года судебные приставы Татарстана взыскали 348 млн рублей долгов по алиментам. Это на 47 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.
Так, с начала года приставы на имущество должников наложили 1226 арестов. Кроме того, почти 2,5 тыс. алиментщиков были ограничены в праве вождения авто, а 10271 должник не смог выехать за границу.
К примеру, в Спасском районе местная жительница получила 10 суток ареста за долг по алиментам.
«В начале года вступили в силу изменения в законодательстве, в соответствии с которыми к административной и уголовной ответственности привлекаются неплательщики алиментов при условии частичной выплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей», – отметили в управлении.
К слову, ранее с такой ответственности привлекались лишь те должники, которые полностью отказывались платить алименты.
«В текущем году к уголовной ответственности привлечено 126 должников, выплачивающих алименты частично», – отметили в пресс-службе УФССП России по РТ.