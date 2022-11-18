С начала года в Татарстане приставы оштрафовали коллекторов на 9,5 млн рублей

С начала года судебные приставы Татарстана составили 186 протоколов в отношении коллекторских фирм по административной статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», сообщили в пресс-службе УФСПП России по РТ.

Всего с коллекторов было взыскано свыше 9,5 млн рублей штрафов.

Чаще всего коллекторы превышали установленный лимит по звонкам, звонили близким или родным кредиторов, закидывали должника сообщениями с анонимных номеров и так далее.