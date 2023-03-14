С начала года в Татарстане приставы арестовали у должников по налогам имущества на 99 млн

С начала 2023 года судебные приставы в Татарстане вынесли 322 постановления об аресте имущества должников по налоговым платежам, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСПП России по РТ.

За это время у должников было арестовано 80 автомобилей на сумму 38 млн рублей, 37 объектов недвижимости стоимостью 37 млн рублей. Общая сумма арестованного у должников имущества составила 99 млн рублей.

В управлении напоминают, что согласно действующему законодательству, судебные приставы вправе наложить арест при долге уже от 3 тысяч рублей.

«Рекомендуем не доводить ситуацию до мер принудительного исполнения и своевременно проверять и погашать свои долги. Проверить наличие задолженности можно при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств» на нашем официальном сайте», – уточнили в пресс-службе УФССП России по РТ.





