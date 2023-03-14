news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 14 марта 2023 10:46

С начала года в Татарстане приставы арестовали у должников по налогам имущества на 99 млн

Скопировать ссылку
news_top_970_100

С начала 2023 года судебные приставы в Татарстане вынесли 322 постановления об аресте имущества должников по налоговым платежам, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСПП России по РТ.

За это время у должников было арестовано 80 автомобилей на сумму 38 млн рублей, 37 объектов недвижимости стоимостью 37 млн рублей. Общая сумма арестованного у должников имущества составила 99 млн рублей.

В управлении напоминают, что согласно действующему законодательству, судебные приставы вправе наложить арест при долге уже от 3 тысяч рублей.

«Рекомендуем не доводить ситуацию до мер принудительного исполнения и своевременно проверять и погашать свои долги. Проверить наличие задолженности можно при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств» на нашем официальном сайте», – уточнили в пресс-службе УФССП России по РТ.


#долги по налогам #судебные приставы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное