news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
9 сентября 2022  12:23
Полина Шевчук

С начала года в Татарстане полицейские задержали более 9 тысяч пьяных водителей

news_top_970_100

За 8 месяцев 2022 года полицейские пресекли более 9 тысяч фактов управления авто в нетрезвом виде. При этом 715 водителей попались стражам порядка пьяными повторно, сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов во время заседания Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения.

Информацию о нетрезвых водителях можно сообщить по телефонам 02 и 112, а также через телеграм-каналы ГИБДД, которые есть в каждом районе республики. Благодаря таким сообщениям были задержаны 65 пьяных водителей.

 

 

#пьяный водитель #гибдд
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100