С начала года в Татарстане полицейские задержали более 9 тысяч пьяных водителей

За 8 месяцев 2022 года полицейские пресекли более 9 тысяч фактов управления авто в нетрезвом виде. При этом 715 водителей попались стражам порядка пьяными повторно, сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов во время заседания Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения.

Информацию о нетрезвых водителях можно сообщить по телефонам 02 и 112, а также через телеграм-каналы ГИБДД, которые есть в каждом районе республики. Благодаря таким сообщениям были задержаны 65 пьяных водителей.