С начала года в Татарстане поймали 127 тысяч не пристегнутых водителей и пассажиров

В последнее время в республике участились ДТП с погибшими или пострадавшими людьми, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, 6 сентября в Азнакаевском районе республики водитель KIA на скорости вылетел с дороги в кювет, где машина перевернулась. Мужчина погиб. Он не был пристегнут ремнями безопасности.

Стоит отметить, что за 8 месяцев 2021 года было поймано127 тысяч не пристегнутых нарушителей.

«Госавтоинспекция Татарстана напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными», – заместитель начальника отдела ДПС УГИБДД МВД по РТ Айрат Самигуллин.