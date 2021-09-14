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Ру Тат
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14 сентября 2021  12:58
Полина Шевчук

С начала года в Татарстане поймали 127 тысяч не пристегнутых водителей и пассажиров

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В последнее время в республике участились ДТП с погибшими или пострадавшими людьми, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, 6 сентября в Азнакаевском районе республики водитель KIA на скорости вылетел с дороги в кювет, где машина перевернулась. Мужчина погиб. Он не был пристегнут ремнями безопасности.

Стоит отметить, что за 8 месяцев 2021 года было поймано127 тысяч не пристегнутых нарушителей. 

«Госавтоинспекция Татарстана напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными», – заместитель начальника отдела ДПС УГИБДД МВД по РТ Айрат Самигуллин.

 

#ремни безопасности #ГИБДД РТ
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