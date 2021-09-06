С начала года в Татарстане подкупить автоинспекторов пытались 63 раза

С начала 2021 года в Татарстане сотрудники Госавтоинспекции пресекли 63 попытки дачи взятки инспекторам ГИБДД. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Так 6 августа в Казани был пойман гражданин Туркменистана. У водителя не было водительских прав российского образца, и он попытался подкупить полицейского, предложив ему 3 тыс. рублей. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело.

В начале сентября в мировом суде Бугульминского района вынесли приговор жителю Азнакаевского района РТ. Он предлагал автоинспектору 40 тыс. рублей за сдачу теоретического экзамена на права. Мужчину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно.

«В ГИБДД напоминают, что дача взятки должностному лицу лично или через посредника – это уголовно наказуемое деяние и оно наказывается санкциями вплоть до двух лет лишения свободы со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового», – подчеркнул заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Алексей Пономарев.

