С начала года в Татарстане под колесами автомобилей погибли 79 человек. Об этом на совместном заседании Кабинета Министров Татарстана и Коллегии МВД по РТ по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил глава МВД республики Артем Хохорин.

Он отметил, что большая часть смертельных наездов – 58 случаев – произошла, когда пешеходы неожиданно выбегали на дорогу или в темное время суток.

По словам главы ведомства, число погибших пешеходов на дорогах республики снизилось, в прошлом году было зарегистрировано 89 случаев смертельных наездов.

Всего с начала года на дорогах Татарстана произошло 914 случаев наезда на пешеходов. Травмы получили 857 человек.