С начала года в Татарстане по нацпроекту заготовлено 2300 кг семян лесообразующих пород

С начала текущего года в Татарстане по национальному проекту «Экология» заготовлено 2,3 тысячи кг семян основных лесообразующих пород. Из них ели – 226 кг, сосны – 457 кг, лиственницы – 15 кг, березы – 25 кг, липы – 9 кг, дуба – 1,6 тыс. кг.

Как сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, в настоящее время ведется заготовка семян березы и дуба. «Собранные семена отправляются на проверку в Центр защиты леса Республики Татарстан. В этом году невысокая урожайность дуба, поэтому поставлена задача выполнить план за счет других пород», – отметил министр.

По его словам, всего в 2023 году лесоводам необходимо заготовить не менее 11455 кг семян. По данным республиканского Минлесхоза, в числе лидеров по сбору семян – специалисты Нижнекамского, Кзыл-Юлдузского, Мамадышского и Арского лесхозов РТ.

Сбор семян проходит в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В 2023 году в Республике Татарстан по нацпроекту «Экология» провели лесовосстановление на площади 3615 га. Целевой индикатор «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составил 112% (план был перевыполнен на 21,7%).

Национальные проекты реализуются на территории страны по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.