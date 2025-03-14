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Происшествия 14 марта 2025 10:26

С начала года в Татарстане оштрафовали 25 рыбаков, вышедших на тонкий лед

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С начала года в Татарстане оштрафовали 25 рыбаков, вышедших на тонкий лед

В этом году сотрудники ГИМС оштрафовали уже 25 человек, вышедших на тонкий лед. Об этом на пресс-конференции в Центре ГИМС ГУ МЧС России по РТ рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах республиканского главка Регина Гаязова.

«Начиная с этого дня придется завершить период рыбалки на льду. Структура льда меняется и уже не соответствует нормам безопасности. Известно уже о девяти случаях провала под лед в этом году. Рыбаки, выходящие на лед, начиная с сегодняшнего дня будут предупреждены об опасности и в случае выхода на опасный лед будут привлечены к административной ответственности», – отметила она.

Регина Гаязова напомнила, что за выход на лед толщиной менее семи сантиметров гражданам грозит штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей.

#зимняя рыбалка #штраф #ГУ МЧС по РТ
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