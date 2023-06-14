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В этом году в Татарстане количество пожаров выросло более чем на 20%
С начала года в республике произошло 2464 пожара – это на 22 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан рассказал заместитель государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.
«В этом году на пожарах погибло 57 человек и 90 получили травмы различной степени тяжести», – сказал он.
Он также отметил, что заметен рост пожаров в 33 муниципальных районах.
Из них наибольший рост отмечается в Балтасинском – 125%, Заинском – 115%, Муслюмовском – 140%, Новошешминском – 233% и Черемшанском – 252%.
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