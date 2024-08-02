С начала года в Татарстане на 57% выросло число правонарушений

Количество выявленных правонарушений в Татарстане за первую половину 2024 года выросло на 57% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на заседании коллегии Министерства юстиции РТ по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления в части реализации отдельных переданных государственных полномочий рассказал замглавы ведомства Мухаррям Ибятов.

Произошло это в основном благодаря использованию средств технической связи (СТС), которые фиксируют правонарушения на видео или фото. Рост зафиксирован в трех крупных городах республики: в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. На них не распространяется действие моратория на плановые проверки, введенного федеральным актом.

«Например, в текущем году в Казанском городском округе выявлено более 100 тысяч <...> правонарушений. В общем количестве нарушений по Казани использование СТС составляет 95%», – отметил Ибятов.