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С начала года в Татарстане изъято почти сто тыс. литров нелегального алкоголя и суррогата
В результате проведения профилактического мероприятия «Алкоголь» в Татарстане изъято более 3 тыс. литров нелегального алкоголя, выявлено 75 административных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Экономические полицейские выявили факты реализации нелегального алкоголя в Муслюмовском, Рыбно-Слободском, Верхнеуслонском, Зеленодольском районах и в Набережных Челнах.
Кроме того, за время проведения оперативно-профилактического мероприятия правоохранители возбудили 4 уголовных дела за незаконные производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Так, возбуждено уголовное дело по факту реализации в одном из магазинов спиртосодержащей жидкости косметического назначения общим объемом 460 литров. Также возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который осуществлял реализацию контрафактной алкогольной продукции, маркированной товарными знаками известных компаний.
Всего с начала года сотрудники МВД по РТ изъяли около 15 тыс. литров пищевой алкогольной и спиртосодержащей продукции, свыше 78 тысяч литров метилсодержащей жидкости. В настоящее время вся изъятая продукция находится на исследованиях, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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