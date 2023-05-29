С начала года в Татарстане изъято почти сто тыс. литров нелегального алкоголя и суррогата

В результате проведения профилактического мероприятия «Алкоголь» в Татарстане изъято более 3 тыс. литров нелегального алкоголя, выявлено 75 административных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Экономические полицейские выявили факты реализации нелегального алкоголя в Муслюмовском, Рыбно-Слободском, Верхнеуслонском, Зеленодольском районах и в Набережных Челнах.

Кроме того, за время проведения оперативно-профилактического мероприятия правоохранители возбудили 4 уголовных дела за незаконные производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так, возбуждено уголовное дело по факту реализации в одном из магазинов спиртосодержащей жидкости косметического назначения общим объемом 460 литров. Также возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который осуществлял реализацию контрафактной алкогольной продукции, маркированной товарными знаками известных компаний.

Всего с начала года сотрудники МВД по РТ изъяли около 15 тыс. литров пищевой алкогольной и спиртосодержащей продукции, свыше 78 тысяч литров метилсодержащей жидкости. В настоящее время вся изъятая продукция находится на исследованиях, по результатам которых будет принято процессуальное решение.