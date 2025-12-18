С начала года в Татарстане из-за выезда на встречку погибли 42 человека

Фото: «Татар-информ»

В Татарстане зафиксировано 74 ДТП из‑за выезда на встречную полосу, в которых 42 человека погибли и 116 получили травмы. Такую статистику приводит Госавтоинспекция.

При этом в столице республики за 11 месяцев по причине выезда на встречку в нарушение ПДД всего зарегистрировано 1464 ДТП.

В ведомстве отмечают, что за каждой цифрой стоит человеческая трагедия. Чтобы снизить число подобных происшествий, в республике с 8 по 27 декабря проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Инспекторы напоминают водителям о необходимости соблюдать правила и не рисковать на дороге.

«Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения, а в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен", при наличии сплошной линии разметки, а также в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью – обгоны запрещены», – напомнил врио начальника отдела Госавтоинспекции по Казани Айрат Хамидуллин.

За выезд на встречку в нарушение ПДД предусмотрен штраф пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Повторное нарушение влечет лишение прав на один год.