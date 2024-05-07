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С начала года в Татарстане диспансеризацию прошли почти 10 тысяч ветеранов
За первый квартал 2024 года в Татарстане диспансеризацию прошли 9 853 ветерана Великой Отечественной войны. Кроме того, 2 813 ветеранов получили медицинскую помощь на дому и в амбулаторно-поликлинических условиях.
Всего в медицинских организациях республики функционируют 447 палат повышенной комфортности для ветеранов войны. С начала года стационарное лечение получили 192 ветерана, в том числе в госпиталях для ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах стационарное лечение получил 121 ветеран.
По состоянию на 1 апреля общее количество ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на государственную социальную помощь составляет 487 человек, из них 118 – имеют право на получение набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения. С января по март 2024 года отпущено таких лекарств на 194,8 тыс. рублей.
В первом квартале 2024 года под наблюдением в медико-санитарной части МВД Татарстана состояли двое участников войны, трое из числа лиц, приравненных к ним, 22 труженика тыла, 14 вдов погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны.
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