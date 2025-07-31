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СВО 31 июля 2025 11:58

С начала года в Татарстане более 8 тысяч человек подписали контракт с Минобороны РФ

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С начала года в Татарстане более 8 тысяч человек подписали контракт с Минобороны РФ
Андрей Козлов
Фото: Елена Фенина \ «Татар-информ»

С начала 2025 года в Татарстане более 8 тысяч человек подписали контракт с Минобороны. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда в Казани Андрей Козлов.

«За этот год мы отправили на военную службу по контракту для участия в СВО уже более 8 тысяч человек. Это достаточно большое количество. Задание, установленное Министерством обороны РФ, мы выполняем с опережением графика», – отметил он.

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту добавил, что в основном военнослужащие, которые подписывают контракт в Татарстане, отправляются служить в воинские части Центрального военного округа.

#служба по контракту #контрактная служба #военнослужащие #СВО
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