С начала года в Татарстане более 8 тысяч человек подписали контракт с Минобороны РФ

Андрей Козлов

Фото: Елена Фенина \ «Татар-информ»

С начала 2025 года в Татарстане более 8 тысяч человек подписали контракт с Минобороны. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда в Казани Андрей Козлов.

«За этот год мы отправили на военную службу по контракту для участия в СВО уже более 8 тысяч человек. Это достаточно большое количество. Задание, установленное Министерством обороны РФ, мы выполняем с опережением графика», – отметил он.

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту добавил, что в основном военнослужащие, которые подписывают контракт в Татарстане, отправляются служить в воинские части Центрального военного округа.