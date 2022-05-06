С начала года в Татарстане автоинспекторы поймали 9 пьяных водителей автобусов

С начала года автоинспекторами пресечено более 10 тысяч нарушений ПДД водителями пассажирского транспорта. Об этом на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал замглавы ГИБДД РФ Ленар Габдурахманов.

Были установлены факты грубого нарушения ПДД водителями автобусов. За 4 месяца 2022 года пойманы 9 нетрезвых шоферов и 4 нарушителя, у которых не было водительских прав.

Так, 2 апреля в Тукаевском районе, инспекторы ГИБДД остановили автобус, который осуществлял перевозку пассажиров по Челнам. Водитель общественного транспорта был пьян. Стоит отметить, что за час до этого мужчина проходил предрейсовую медкомиссию.

Аналогичный случай произошел в Нурлатском районе республики. Водитель рейсового автобуса, принадлежащего ООО «Нурлатское АТП», также находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

«Данные примеры свидетельствуют о формальном подходе к организации перевозочной деятельности со стороны должностных лиц автотранспортных предприятий, от которых напрямую зависит безопасность пассажиров», – подчеркнул Ленар Габдурахманов.

