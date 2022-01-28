С начала года в Татарстане 37 человек заболели омикрон-штаммом коронавируса

В Татарстане с начала года зарегистрировано 37 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Стоит отметить, что большая часть заболевших, 27 человек, не выезжали за пределы республики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Заболевание у 31 человека протекало в форме ОРВИ, у шести - бессимптомное носительство», – отметила глава управления.

Авдонина добавила, что в республике также продолжают выявлять и штамм-дельта, с начала 2022 года зарегистрировано 39 случаев заболевания.