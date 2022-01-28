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Ру Тат
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Здоровье
28 января 2022  10:13
Алина Файзрахманова

С начала года в Татарстане 37 человек заболели омикрон-штаммом коронавируса

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В Татарстане с начала года зарегистрировано 37 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Стоит отметить, что большая часть заболевших, 27 человек, не выезжали за пределы республики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Заболевание у 31 человека протекало в форме ОРВИ, у шести - бессимптомное носительство», – отметила глава управления. 

Авдонина добавила, что в республике также продолжают выявлять и штамм-дельта, с начала 2022 года зарегистрировано 39 случаев заболевания.

#коронавирус #Роспотребнадзор по РТ
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