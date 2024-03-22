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С начала года в Татарстане 29 человек погибли в ДТП с выездом на встречку
В Татарстане с начала года 29 человек погибли в авариях, совершенных при выезде на встречную полосу, сообщили в Госавтоинспекции РТ.
В ведомстве подчеркнули, что выезд на встречную полосу является одним из самых опасных нарушений ПДД, которое может привести к столкновению со встречным транспортом.
За нарушение правил обгона предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления до 6 месяцев, за повторное нарушение – лишение права управления на 1 год.
При совершении правонарушения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления за данное деяние, либо лицом, имеющим судимость за совершение данного деяния, грозит до 3 лет лишения свободы.
Чтобы избежать трагедии, необходимо строго соблюдать ПДД и быть внимательным к другим участникам дорожного движения. Важно помнить, что безопасность на дороге зависит от каждого из нас.
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