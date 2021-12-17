С начала года в Татарстане вдвое больше детей погибли в пожарах

С начала года в 21 муниципальном районе республики выросло количество пожаров и число погибших в них людей. Об этом на комиссии по обеспечению комплексной безопасности новогодних праздников рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Константин Чанышев.

«В два раза увеличилось количество погибших детей, на 42% увеличилось количество пожаров с групповой гибелью», – прокомментировал спикер.

Он подчеркнул, что в зимние месяцы, как правило, снижается число ландшафтных пожаров, однако в то же время растет число пожаров на объектах в населенных пунктах.

Среди основных причин пожаров спикер выделил неосторожное обращение с огнем (40%), нарушение правил эксплуатации электрооборудования (30%), а также неисправность отопительных печей и дымоходов (21%).